На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о создании «штрафных рот» для офицеров ВСУ в Сумской области

ТАСС: ВСУ в Сумской области формируют офицерские штрафные роты
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

В Сумской области формируются «штрафные роты» для неугодных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группы «Сумы» начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении», — сказали силовики.

6 октября в российских силовых структурах заявили, что ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров. По их данным, в каждой роте числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы.

9 октября силовики заявили, что из Львова в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда, чтобы решить проблему массового дезертирства среди военнослужащих на Украине. Задача заградотряда — препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ, а в случаях его обнаружения разрешено применять оружие, отметил источник.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти всех штурмовиков во время атаки в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами