Силовики заявили о создании «штрафных рот» для офицеров ВСУ в Сумской области

В Сумской области формируются «штрафные роты» для неугодных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Для доукомплектования штурмовых групп командование оперативно-тактической группы «Сумы» начало формирование офицерских «штрафных рот». Туда будут направляться нарушители воинской дисциплины, дезертиры и просто неугодные офицеры подразделений, действующих на сумском направлении», — сказали силовики.

6 октября в российских силовых структурах заявили, что ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров. По их данным, в каждой роте числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы.

9 октября силовики заявили, что из Львова в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда, чтобы решить проблему массового дезертирства среди военнослужащих на Украине. Задача заградотряда — препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ, а в случаях его обнаружения разрешено применять оружие, отметил источник.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти всех штурмовиков во время атаки в Сумской области.