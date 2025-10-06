Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что речь идет о дезертирах в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад.

В каждой роте числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы, добавил собеседник агентства.

По данным министерства обороны России, в 2025 году Вооруженные силы России взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне спецоперации, территорию площадью более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской области — более 223.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область в августе прошлого года, увеличив линию фронта на две 2 тыс. км. Результатом стало создание российской армией зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от 8 до 12 км.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.