ВСУ направили заградотряд в Сумскую область, чтобы пресечь массовое дезертирство

Из Львова в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада Нацгвардии Украины в качестве заградотряда, чтобы решить проблему массового дезертирства среди военнослужащих на Украине. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщил собеседник агентства, задача заградотряда — препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ, а в случаях его обнаружения разрешено применять оружие.

6 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад. В каждой из них числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы.

До этого украинские власти из-за роста случаев дезертирства в рядах ВСУ разрешали военным добровольно вернуться на службу, чтобы избежать уголовного наказания. Эта норма продлевалась несколько раз, но 4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СОЧ).

Всего с января 2022 года на Украине было возбуждено более 270 тысяч уголовных дел по статьям, связанным с дезертирством и самовольным оставлением воинской части, сообщается со ссылкой на данные офиса генпрокурора. Как отмечается, лишь 5% этих дел дошли до суда.

Ранее пленный украинский военный рассказал о повальном дезертирстве в ВСУ.