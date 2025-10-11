На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ потеряли почти всех штурмовиков во время атаки в Сумской области

Полк и бригада ВСУ потеряли до 90% штурмовиков во время атаки в Сумской области
РИА «Новости»

225-й полк и 71-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 90% штурмовиков во время атаки в районе Алексеевки в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские военные провели одну контратаку в районе Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка и четыре контратаки в прилегающих лесополосах силами 71-й отдельной егерской бригады.

Все атаки украинской армии были отражены комплексным огневым поражением все атаки, уничтожено до 90% личного состава вражеских штурмовых групп и ББМ «Хамви», рассказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что российские военные ликвидировали одну из рот 71-й отдельной егерской бригады украинских войск в Сумской области.

В российский силовых структурах информировали, что 68-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ в ходе боев в Сумской области потеряла несколько дорогих артиллерийских установок, принеся Киеву $20 млн убытков.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по энергетике Украины.

СВО: последние новости
