Российские войска начали зачищать окрестности Кузьминовки в ДНР

Российские военные начали зачищать окрестности села Кузьминовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Военнослужащие [ВС РФ] освободили населенный пункт Кузьминовка [5 октября]. Сейчас идет зачистка ее окрестностей», — отметил Марочко.

11 октября Марочко говорил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Незадолго до этого Марочко рассказал, что российские военные за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска. По его словам, российские военные «серьезно давят» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.