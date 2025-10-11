На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сравнили анонсированное Путиным новое оружие с «Орешником»

Депутат Колесник: новое секретное оружие России будет мощнее «Орешника»
true
true
true
close
ABACA/ABACA/Reuters

Новое оружие России, разработку которого анонсировал президент РФ Владимир Путин, будет мощнее ракетного комплекса «Орешник». Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 километрах от границы с Россией, в любой точке мира, не спрятаться. Где оно [новое оружие РФ] будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника», — сказал депутат.

Накануне Путин заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания.

В этот же день военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что говоря о создании нового оружия, президент РФ, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза. Эксперт напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами