В Госдуме сравнили анонсированное Путиным новое оружие с «Орешником»

Новое оружие России, разработку которого анонсировал президент РФ Владимир Путин, будет мощнее ракетного комплекса «Орешник». Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 километрах от границы с Россией, в любой точке мира, не спрятаться. Где оно [новое оружие РФ] будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника», — сказал депутат.

Накануне Путин заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания.

В этот же день военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что говоря о создании нового оружия, президент РФ, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза. Эксперт напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.