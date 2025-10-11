На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине ликвидировали все оперативно-стратегические группировки войск ВСУ

Сырский: в составе ВСУ ликвидированы все ОСУВ и ОТУ
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы все оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки войск (ОСУВ и ОТУ). Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

«Вместо этого их функции передаются группировкам войск (сил), образованным на основе оперативных командований. Командование Объединенных сил ВС Украины также получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами», — написал главком ВСУ.

6 октября издание «Украинская правда» сообщило, что Сырский расформировал группировку войск «Днепр». Журналисты отметили, что группировка отвечала за обширную часть фронта от Запорожья до Харьковщины. В течение восьми месяцев ей командовал генерал-майор Михаил Драпатый.

28 июня украинский президент Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего, введя в нее командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины, а также первого заместителя министра обороны и командующего Сухопутными войсками ВСУ. Он утвердил Драпатого в должности командующего Объединенных сил ВС Украины.

Ранее Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ.

