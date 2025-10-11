На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-начальник управления кадрами МО пожаловался на условия в СИЗО

SHOT: бывший главный кадровик Минобороны сильно похудел в СИЗО
true
true
true
close
Пресс-служба Министерства обороны России

Бывший начальник управления кадрами Минобороны России Юрий Кузнецов пожаловался на питание в колонии, он похудел на 20 килограммов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным авторов публикации, мужчина остался недоволен тем, что у его семьи пытаются отобрать недвижимость и драгоценности на 500 млн рублей. Помимо этого, заключенный переболел ковидом.

Следственный комитет обвинил Кузнецова в получении взятки от Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

9 августа Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее бывший главный кадровик МО Кузнецов закончил ознакомление с материалами дела о взятках.

