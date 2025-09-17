Бывший главный кадровик МО Кузнецов закончил ознакомление с материалами дела о взятках

Защита бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова закончила ознакомление с материалами его дела о получении взяток на 80 миллионов рублей. Об этом РИА Новости РИА Новости рассказал источник, знакомый с ходом следствия.

Собеседник агентства напомнил, что суд ограничил обвиняемого и его адвокатов в сроках ознакомления до 17 сентября. Защита второго фигуранта дела также закончила ознакомление.

Источник добавил, что теперь дело передадут в прокуратуру для того, чтобы составить обвинительное заключение, а затем направят для рассмотрения в суд.

Следственный комитет обвинил генерала Кузнецова в получении взятки от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна. По версии следствия, он получил участок и здание в обмен на помощь в решении вопросов в интересах бизнесмена. Первоначально сумма взятки оценивалась в 30,5 млн рублей, позже — в 80 млн. Оба фигуранта находятся под арестом с мая 2024 года.

9 августа сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд продлил арест генералу Кузнецову, который обвиняется в получении более 80 млн рублей взятки.

Ранее у генерала Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей.