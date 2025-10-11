На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих
Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки около 1 495 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом говорится в ежедневном релизе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 165 человек, от действий группировок «Запад» — до 210, «Южная» — до 170, «Центр» — более 525, на направлении «Восток» — свыше 360 и «Днепр» — до 65 бойцов.

10 октября Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что российские силы ликвидировали одну из рот 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области. Бои, в результате которых украинские войска понесли большие потери, произошли в районе населенных пунктов Варачино и Алексеевка в Сумской области.

В Генеральном штабе ВС РФ ранее заявили, что группировка «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ.

