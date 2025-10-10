На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская армия ликвидировала роту ВСУ в Сумской области

«Северный ветер»: рота 71-й егерской бригады ВСУ уничтожена под Сумами
Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные ликвидировали одну из рот 71-й отдельной егерской бригады украинских войск в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», который связывают с группировкой ВС РФ «Север».

«В боях в районе Алексеевки и Варачино Сумской области полностью уничтожена третья рота 71-й ОЕбр. Основная часть <...> числится пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование ВСУ уже ищет резервы для пополнения бригады и направило рекрутеров в учебные центры для набора новобранцев.

4 октября военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север» захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, бойцы ВС РФ обнаружили брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран — членов НАТО.

Ранее ВСУ направили заградотряд в Сумскую область, чтобы пресечь массовое дезертирство.

