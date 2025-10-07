На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов рассказал о действиях группировки «Север» в зоне СВО

true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Группировка войск «Север» действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины», — сообщил он.

При этом Герасимов добавил, что российские подразделения успешно продвигаются в южной части Волчанска.

4 октября военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север» захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцы ВС РФ обнаружили брошенное вооружение ВСУ, преимущественно производства стран — членов НАТО.

До этого военнослужащие группировки «Север» в лесу западнее Синельниково Харьковской области ликвидировали заблокированные подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад украинских войск. После этого российские войска продвинулись на 300 метров и заняли опорные пункты противника.

Ранее бойцы группировки «Север» захватили позиции расчетов беспилотников украинских войск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
