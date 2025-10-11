Системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы в зоне ответственности российской группировки войск «Запад» за сутки сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа (БПЛА) и 18 тяжелых дронов. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он рассказал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 220 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишились бронетранспортера М113, боевых бронированных машин Humvee, Oncilla, BATT UMG, Mastiff, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудий производства стран НАТО.

До этого сообщалось, что российские военные ударили фугасными авиабомбами по бойцам ВСУ, которые готовились к отправке на передовую у Старого Каравана в ДНР. В результате 40 человек были ранены или уничтожены. При этом в личном составе армии Украины находились наемники.

Ранее Одесса после массированного обстрела осталась без электричества.