Факт уничтожения новой украинской ракеты «Фламинго», которую Киев пытается представить миру как чудо, свидетельствует о том, что Вооруженные силы России уже сейчас готовы к ее отражению. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Фламинго» — своего рода аналог немецкой «Фау-1», якобы «вундерваффе», которую, впрочем, достаточно успешно сбивали. Корпус у украинской ракеты круглый, сигарообразный, что позволяет обнаружить ее радиолокационным станциям», — отметил специалист.

По его оценкам, речь идет о конструкции крылатой ракеты прошлого века. Противник, по всей видимости, особенно «не заморачивался» при разработке, заметил Кнутов.

Накануне военблогер Алексей Воевода сообщил, что российские военные впервые сбили ракету «Фламинго», цель летела на высоте около ста метров со скоростью порядка 600 километров в час.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Лидер страны заверил, что испытания уже пройдены, и она «самая успешная» среди всех, что есть у Киева.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.