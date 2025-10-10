На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об ударе по ДнепроГЭС на Украине

Военкор Котенок: ВС России нанесли удар по ДнепроГЭС на Украине
Telegram-канал Военкор Котенок

ВС России нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным фото, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание.

Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. Для того, чтобы вывести из строя ГЭС, понадобится еще несколько таких ударов.

До этого сообщалось, что по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыли движение. ДнепроГЭС расположена в городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2.

Утром 10 октября российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожила пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что средства контроля подтвердили ликвидацию объектов подразделений армии противника.

Ранее Зеленский прокомментировал удар РФ по энергетике.

