Стало известно об ударе по ДнепроГЭС на Украине

ВС России нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным фото, критических разрушений на сооружении не обнаружено: плотина осталась целой, несмотря на попадание.

Как отмечают авторы Telegram-канала «Военный осведомитель», этот ракетный удар не стал первым по данному объекту. Для того, чтобы вывести из строя ГЭС, понадобится еще несколько таких ударов.

До этого сообщалось, что по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыли движение. ДнепроГЭС расположена в городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2.

Утром 10 октября российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожила пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области. В ведомстве уточнили, что средства контроля подтвердили ликвидацию объектов подразделений армии противника.

