Вооруженные силы России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов

Российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Об этом сообщило министерство обороны России.

В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» взяли населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области.

Подразделения «Южной» группировки теперь удерживают Кузьминовку и Федоровку ДНР.

В Харьковской области был взят под контроль населенный пункт Отрадное.

На прошлой неделе Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС РФ.

В ночь на 5 октября ВС РФ атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые ударили корректируемой авиабомбой по Днепру.