Израиль начал вывод войск из Газы

Армия обороны Израиля начала вывод войск из Газы. Об этом пишет газета The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля рассчитывает завершить отвод войск к согласованным линиям развертывания в секторе Газа в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении всех заложников <...> к полудню», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что после завершения операции ЦАХАЛ сохранит контроль над чуть более чем половиной территории сектора Газа (53%).

Согласно договоренности, в течение 72 часов после вывода войск ХАМАС должен освободить 48 заложников, начиная с 20 выживших.

Накануне глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей в рамках соглашения о прекращении огня.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.