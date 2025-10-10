На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили место скопления гусеничной техники ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по гусеничной технике ВСУ под Черниговом
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Место скопления военной гусеничной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области подверглось удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в регионе зафиксировали два прилета. Один из них произошел в городе Бахмач.

«Агентура пишет, что в направлении складов предприятия «Агродом», где находилась военная техника», — уточнил источник агентства.

Второй удар пришелся по территории машинно-тракторного предприятия «Надежда». До этого здесь заметили скопление гусеничной техники украинских войск, подчеркнул Лебедев.

9 октября координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили вооружение стран — членов НАТО и склад боекомплектов на территории порта Ильичевск в Одесской области. Кроме того, был ликвидирован «высокопоставленный гость из Запада».

За день до этого российские войска поразили тяговую подстанцию и подвижный железнодорожный состав, использовавшийся для перебросок военных ВСУ. Также в министерстве обороны РФ рассказали, что ударам подверглись пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 141-м районе.

Ранее российские военные нанесли удары по нефтебазам ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами