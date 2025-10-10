Место скопления военной гусеничной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области подверглось удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в регионе зафиксировали два прилета. Один из них произошел в городе Бахмач.

«Агентура пишет, что в направлении складов предприятия «Агродом», где находилась военная техника», — уточнил источник агентства.

Второй удар пришелся по территории машинно-тракторного предприятия «Надежда». До этого здесь заметили скопление гусеничной техники украинских войск, подчеркнул Лебедев.

9 октября координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ уничтожили вооружение стран — членов НАТО и склад боекомплектов на территории порта Ильичевск в Одесской области. Кроме того, был ликвидирован «высокопоставленный гость из Запада».

За день до этого российские войска поразили тяговую подстанцию и подвижный железнодорожный состав, использовавшийся для перебросок военных ВСУ. Также в министерстве обороны РФ рассказали, что ударам подверглись пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 141-м районе.

Ранее российские военные нанесли удары по нефтебазам ВСУ.