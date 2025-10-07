На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные нанесли удар по нефтебазам ВСУ

РИА Новости: удары нанесены по нефтебазам ВСУ в Черниговской и Сумской областях
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российские военнослужащие нанесли удары по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Харькове было уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«Нанесли удар по нефтебазе в Куликовке (Черниговская область — прим. ред.) – попали… В Шостке (Сумская область — прим. ред.) нефтебазу тоже удалось поразить», — заявил Лебедев.

До этого в сводке российского оборонного ведомства сообщалось, что бойцы РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру, хранилища с горючим и пункты дислокации украинской стороны.

Атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение украинским объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Представители ведомства добавили, что ВС России уничтожили 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотников самолетного типа.

На Западе раскрыли число объектов в России, попадающих в зону поражения «Томагавков».

СВО: последние новости
