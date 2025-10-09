На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об уничтожении вооружения НАТО в Одесской области

РИА: ВС РФ уничтожили вооружение НАТО и склад боекомплектов в порту Ильичевск
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в порту Ильичевск Одесской области российские войска уничтожили вооружение НАТО, склад боекомплектов, а также «высокопоставленного гостя из Запада».

По словам собеседника агентства, что западный представитель был ликвидирован вместе с командой встречающих.

«Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты, или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют», — сказал Лебедев.

По его словам, Вооруженные силы РФ также атаковали склад с боекомплектом в порту, а одно попадание в системы противовоздушной обороны Gepard или Patriot доподлинно не подтверждено. Кроме того, зафиксированы удары по грузовикам, которые в тот момент загружали военное оборудование — конвейерные линии и точные станки. Как считает Лебедев, в порт доставили ценный груз, который разгружали и сразу направляли дальше.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сделали неутешительное заявление о готовности НАТО к затяжному конфликту с РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами