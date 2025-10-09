Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в порту Ильичевск Одесской области российские войска уничтожили вооружение НАТО, склад боекомплектов, а также «высокопоставленного гостя из Запада».

По словам собеседника агентства, что западный представитель был ликвидирован вместе с командой встречающих.

«Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов — обычное дело. Ракеты, или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют», — сказал Лебедев.

По его словам, Вооруженные силы РФ также атаковали склад с боекомплектом в порту, а одно попадание в системы противовоздушной обороны Gepard или Patriot доподлинно не подтверждено. Кроме того, зафиксированы удары по грузовикам, которые в тот момент загружали военное оборудование — конвейерные линии и точные станки. Как считает Лебедев, в порт доставили ценный груз, который разгружали и сразу направляли дальше.

В ночь на 5 октября ВС России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 БПЛА. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сделали неутешительное заявление о готовности НАТО к затяжному конфликту с РФ.