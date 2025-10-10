Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, а также канадский боевой бронированный автомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Операторами ударных FPV-дронов 93-й отдельной мотострелковой бригады была выявлена и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также в ходе разведывательной операции с воздуха была обнаружена бронемашина канадского производства Senator — ударами двух беспилотников цель была ликвидирована.

5 октября военнослужащие российской армии ударом «Искандер-М» уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Украины в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области.

По данным оборонного ведомства, также были уничтожены транспортно-заряжающая машина, два транспортных средства повышенной проходимости, а также не менее 15 украинских военнослужащих.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о запрете использовать оружие НАТО.