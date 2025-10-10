Над акваторией Черного моря сбили за час девять беспилотников

Силы ПВО сбили за час девять беспилотников над акваторией Черного моря

Девять беспилотников уничтожили за час над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 23 БПЛА. По 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

8 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области, где в результате атаки пострадали не менее 10 человек.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.