Над акваторией Черного моря сбили за час девять беспилотников

Силы ПВО сбили за час девять беспилотников над акваторией Черного моря
MOD Russia/Global Look Press

Девять беспилотников уничтожили за час над акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 23 БПЛА. По 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

8 октября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины на поселок Маслова Пристань в Шебекинском округе Белгородской области, где в результате атаки пострадали не менее 10 человек.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
