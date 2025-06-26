Эксперт объяснил, почему важный для ВСУ тоннель в Карпатах до сих пор не уничтожен

Есть несколько причин, почему Бескидский железнодорожный тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей, через который идет большой объем оружия, боеприпасов и дронов для ВСУ, до сих пор не уничтожен российскими военными. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, ключевой логистический маршрут противника до сих пор остается целым, поскольку крупные мосты и тоннели в горной местности сложно уничтожить.

«Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время», — сказал Дандыкин.

Кроме того, эксперт не исключил и политических причин сохранности тоннеля. В частности, он указал на то, что Украина продолжает экономическое сотрудничество со странами, которые являются партнерами РФ. Кроме того, Дандыкин предположил, что очередь до тоннеля просто еще не дошла и решение по нему не принято.

«Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», — отметил эксперт.

В конце ноября прошлого года военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что возможной целью гиперзвуковой ракеты «Орешник» на Украине может стать Бескидский тоннель, через который снабжается противник.

Он отметил, что «Искандеры» туда не достают, пояснив, что если стрелять из Брянской области, где расстояние 650 км примерно, а «Искандер» летит чуть менее чем на 500 км. Шлепченко подчеркнул, что у «Орешника» таких ограничений нет.

Ранее Белоусов рассказал, что будет с Европой в случае затягивания военных действий на Украине.