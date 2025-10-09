Обвиняемых в хищениях денег у бойцов СВО объявили в розыск

СК объявил в розыск троих обвиняемых в хищениях денег у бойцов СВО в Шереметьево

Следственный комитет России объявил в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, фигурантам заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве.

«По ходатайству следствия суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в правоохранительных органах.

По версии следствия, фигуранты дела, действуя в составе преступного сообщества, похищали, вымогали и обманным способом получали деньги у участников СВО, прибывающих в Шереметьево. Как говорится в материалах, членами преступной группировки были сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Злоумышленники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышения цен на такси.

17 сентября адвокат Павел Чигилейчик сообщил, что один из фигурантов уголовного дела о хищении денег в столичном аэропорту Шереметьево у участников СВО Дмитрий Боглаев имеет благодарственное письмо за помощь военнослужащим с линии фронта. По словам Чигилейчика, его клиент неоднократно помогал приобретать для бойцов СВО необходимые предметы одежды, медикаменты и продукты.

Ранее в деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установили 50 потерпевших.