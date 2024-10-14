Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с уничтоженной западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

На кадрах видны подбитые бронированные машины западных образцов.

«Морпехи 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота продолжают уничтожать технику противника в Курской области», — написал он.

Журналист отметил, что российские военные постепенно продвигаются к государственной границе.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову сказал, что бардак и потеря управления наблюдаются в частях Вооруженных сил страны в Курской области. Арестович считает, что украинским войскам нужно покинуть приграничный регион России. По его мнению, руководство ВСУ поставило перед бойцами задачу во что бы то ни стало удерживать позиции в Курской области, несмотря на большие проблемы на других участках фронта.

Ранее Генштаб ВСУ заявил о превосходстве российских войск в технике и живой силе.