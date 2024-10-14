На отбитой у ВСУ позиции в Курской области нашли записку на русском

На отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области российские военные обнаружили записку на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В ней говорится о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор предостерегает ни в коем случае не поджигать их вертикально, а горизонтально, затем сразу кидать в нужном направлении.

Помимо записки, украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большой запас гранат.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Какой выбор стоит перед ВСУ в Курской области — в материале Газеты.Ru.

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