На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области обнаружили боеприпасы НАТО, брошенные ВСУ

РИА Новости: ВСУ оставили боеприпасы НАТО при отступлении из Курской области
true
true
true
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, которые им передали страны НАТО. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, оставленные ВСУ боеприпасы не являются «устаревшим хламом». Это вооружение массово используется армиями стран НАТО в настоящее время, уточнил источник. По его словам, это означает что на Украину отправляют реальные рабочие боевые единицы, а не «списывают утиль».

Собеседник агентства объяснил, что при быстром отступлении украинские бойцы не смогли вывезти с собой боеприпасы и оставили их в Курской области.

«При быстром прорыве обороны у отступающих подразделений просто нет времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, ящиков с боеприпасами», — пояснил источник.

До этого на отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области нашли записку на русском языке. В ней говорилось о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор записки предостерегает ни в коем случае не поджигать их вертикально, а горизонтально, затем сразу кидать в нужном направлении.

Помимо записки, украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большой запас гранат.

Ранее военкор показал кадры с уничтоженной западной техникой в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами