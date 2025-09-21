Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области не вывезли часть боеприпасов, которые им передали страны НАТО. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По его словам, оставленные ВСУ боеприпасы не являются «устаревшим хламом». Это вооружение массово используется армиями стран НАТО в настоящее время, уточнил источник. По его словам, это означает что на Украину отправляют реальные рабочие боевые единицы, а не «списывают утиль».

Собеседник агентства объяснил, что при быстром отступлении украинские бойцы не смогли вывезти с собой боеприпасы и оставили их в Курской области.

«При быстром прорыве обороны у отступающих подразделений просто нет времени на организованную погрузку и эвакуацию тяжелых грузов, ящиков с боеприпасами», — пояснил источник.

До этого на отбитом у ВСУ опорном пункте в Курской области нашли записку на русском языке. В ней говорилось о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор записки предостерегает ни в коем случае не поджигать их вертикально, а горизонтально, затем сразу кидать в нужном направлении.

Помимо записки, украинские военнослужащие оставили на позиции одноразовые гранатометы, тяжелый пулемет M2 Browning с нетронутым боекомплектом, форму с британским шевроном и большой запас гранат.

Ранее военкор показал кадры с уничтоженной западной техникой в Курской области.