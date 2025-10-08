На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сотрудники ТЦК начали мобилизовать граждан у аптек

ТАСС: сотрудники ТЦК начали дежурить у аптек для мобилизации граждан
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) начали дежурить у аптек для дальнейшей мобилизации граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Под наблюдением ТЦК находятся аптеки — ловят людей, которым жизненно необходимо приобрести лекарства для себя или родственников», — сказал собеседник агентства.

В подполье добавили, что также сотрудники ТЦК начали активно мобилизовывать граждан, передвигающихся на велосипедах и электросамокатах. По словам источника, военкомы тормозят перед ними свои автомобили, после чего «грузят в машину».

5 октября глава Совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что сотрудники ТЦК могут начать вручать повестки по реестру избирателей. По его словам, этот список обновлялся чаще всего. При этом вручение повесток по реестру является «нормальным процессом», который поможет быстрее действовать на местах, отметил глава совета.

Ранее ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи.

