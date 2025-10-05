В ВСУ допустили, что ТЦК начнут вручать повестки по реестру избирателей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут начать вручать повестки по реестру избирателей. Об этом заявил глава Совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко, передает издание «Страна.ua».

«Для того чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать то, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас самый точный и полный — реестр избирателей», — сказал глава совета.

Тимочко добавил, что реестр избирателей обновлялся чаще всего. По его словам, вручение повесток по данному списку является «нормальным процессом», который поможет быстрее действовать на местах.

В сентябре издание «Страна.ua» писало, что украинские власти ужесточат мобилизацию в стране в случае ухудшения ситуации на фронте. Это, по словам журналистов, может привести к снижению возраста отправки в ВСУ до 23 лет или сразу до 18 лет, либо об ужесточении условий бронирования.

Ранее на Украине сотрудник ТЦК открыл огонь во время вручения повестки.