ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи

ТАСС: жители Сумской области живут без продуктов и медпомощи из-за мобилизации
Мобилизационные мероприятия, проводимые территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) в Сумской области Украины, привели к тому, что жители региона остались без продуктов и медицинской помощи. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что такая ситуация наблюдается в приграничных населенных пунктах Сумской области, подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — рассказал он.

Источник добавил, что части ВСУ, находящиеся в этих районах, бездействуют.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины стали заселяться в пустые или заброшенные мирными жителями дома в Сумской области. По его словам, много гражданских покинули регион, и теперь там «практически на каждом углу» военные. Причем они «особо не спрашивают насчет жилья», а заселяются в любой свободный дом.

Ранее сообщалось, что в Сумской области прошла масштабная эвакуация населения.

