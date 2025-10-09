В Израиле призвали уничтожить ХАМАС после обмена заложниками

Глава минфина Израиля Бецалель Смотрич заявил о необходимости уничтожить палестинское движение ХАМАС и добиться демилитаризации сектора Газа после освобождения заложников. Об этом он написал в соцсети X.

«Они сделают все, чтобы и дальше проливать здесь реки еврейской крови. Только по этой причине мы не сможем присоединиться к недальновидным празднованиям и проголосовать за сделку», — написал глава минфина Израиля.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позднее портал Ynet писал, что в рамках первого этапа мирного плана президента США по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Ранее президент Египта пригласил Трампа на потенциальное подписание соглашения по Газе.