ЦАХАЛ готовится к «любому развитию событий» после соглашения с ХАМАС

Глава генштаба Эяль Замир приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «готовиться к любому сценарию» на фоне данных о соглашении с палестинским радикальным движением ХАМАС по заложникам (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru»). Об этом ВС страны сообщили в Telegram-канале.

В ЦАХАЛ поприветствовали заключение соглашения по заложникам.

«Во время оценки ситуации, проведенной ночью, начальник генерального штаба проинструктировал все силы, как на линии фронта, так и в тылу, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому развитию событий», — говорится в посте.

Там отмечается, что израильские военные также должны подготовиться к руководству операцией по возвращению заложников.

До этого президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее СМИ узнали, чего хочет ХАМАС в обмен на заложников.