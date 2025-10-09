На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети появилось видео пожара после атаки на нефтебазу в Прилуках

Пожар после атаки на нефтебазу в черниговских Прилуках сняли на видео
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Пожар, произошедший после атаки на нефтебазу в черниговских Приулках, сняли на видео. Ролик ГСЧС Украины опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показаны клубы темного думы и пожарные, которые занимаются ликвидацией пожара.

«Враг показал кадры масштабного пожара на нефтебазе в Прилуках в Черниговской области, район затянут черным дымом», — говорится в публикации.

8 сентября глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил о том, что в Прилуках загорелась нефтебаза. Помимо этого, по его словам, в Нежине зафиксированы пожары, а также повреждены железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура, из-за чего в городе действуют графики аварийных отключений света.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что ВСУ испытывают нехватку расчетов противовоздушной обороны (ПВО) в Черниговской области. Силовики добавили, что в связи со сложившейся ситуацией областная военная администрация (ОВА) начала формировать мобильные группы ПВО. По их словам, на службу приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее в подполье сообщили, что жители Чернигова собираются бежать из города.

