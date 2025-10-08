Почти 30 БПЛА атаковали регионы России за три часа

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над регионами страны 27 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00 часов. По четыре БПЛА нейтрализовали в Воронежской и Курской областях, три — в небе Белгородской области, шесть — в Ростовской области и 10 — в Брянской.

Днем в приграничных регионах России уже сбили восемь БПЛА. Пять из них были уничтожены в Брянской области, два — в Белгородской и один — в Курской.

Кроме того, жительница села Хинель Севского района Брянской области попала в больницу после минометного обстрела со стороны ВСУ. При атаке были также повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. Власти пообещали оказать пострадавшим материальную помощь и необходимую поддержку.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.