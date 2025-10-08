Жительница Брянской области пострадала при минометном обстреле ВСУ

Жительница села Хинель Севского района Брянской области попала в больницу после того, как украинская армия обстреляла населенный пункт из минометов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы области, в настоящее время женщине оказывают медицинскую помощь. Информация о ее состоянии уточняется. Помимо прочего, атака украинских войск повредила жилой дом и хозяйственные постройки.

Богомаз пообещал, что власти окажут материальную помощь и иную необходимую поддержку.

6 октября Министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотник над территорией страны, в том числе восемь дронов в Брянской области.

Предполагалось, что ударам ВСУ могла подвергнуться теплоэлектроцентраль в Клинцах.

Ранее украинские войска обстреляли поселок Маслова Пристань в Белгородской области.