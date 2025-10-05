На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов назвал особую задачу педагогов военно-учебных заведений

Белоусов поздравил работников образовательных организаций МО с Днем учителя
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил с Днем учителя руководителей, преподавателей и работников образовательных организаций Минобороны. Об этом военное ведомство сообщает в Telegram-канале.

Глава оборонного министерства назвал эту профессию одной из самых важных и почетных, потому что педагог передает знания, учит думать и помогает найти себя. А перед преподавателем военно-учебного заведения стоит особая задача, так как он влияет на личность будущего защитника России.

«Вы прививаете воспитанникам, курсантам и слушателям непреложные ценности офицера — честь, верность долгу, любовь к Родине», — сказал Белоусов.

Он упомянул, что современные учебные программы учитывают опыт СВО. Кроме того, появляются актуальные специальности и открываются новые образовательные учреждения.

3 октября президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды наставникам и учителям участников СВО. За каждым именем стоит многолетняя работа с молодым поколением, музейные и поисковые проекты, кадетские роты, юнармейские отряды, спортивные школы. «Газета.Ru» рассказала, кто и за что получил награды.

Ранее россиянам рассказали, как поздравить учителя и не оказаться виновным в коррупции.

