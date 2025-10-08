На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по цеху производства дронов у Херсона

МО: ВС РФ ударили из «Искандера» по цеху производства дронов в районе Херсона
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер-М» по цеху производства беспилотников в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со сылкой на Минобороны РФ.

По информации пресс-службы ведомства, точность попадания и контроль уничтожения военного объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществлял российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.

1 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова и грузовым автомобилям, перевозившим дроны. В результате российские войска уничтожили 20 фур, внутри которых было 100 беспилотников самолетного типа дальнего действия типа «Лютый».

2 октября газета Financial Times писала, что Россия модифицировала основной арсенал ракет, чтобы эффективнее преодолевать ПВО Украины, включая системы Patriot, которые показывают себя все менее эффективно в ходе конфликта.

Ранее стало известно об ударе по Киеву беспилотниками типа «Герань».

