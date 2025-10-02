На Западе раскрыли, как ВС РФ «изменили правила игры», снизив эффективность ПВО Patriot

Россия модифицировала основной арсенал ракет, чтобы эффективнее преодолевать ПВО Украины, включая системы Patriot, которые показывают себя все менее эффективно в ходе конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западные и украинские источники.

По данным издания, Россия совершенствует свои баллистические ракеты для более эффективного противостояния системам ПВО Patriot. По информации собеседников, ВС РФ могли модернизировать комплекс «Искандер-М», а также баллистические ракеты «Кинжал».

Они следуют по типичной траектории, а затем отклоняются и переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «сбивают с толку и уклоняются» от Patriot, говорится в тексте.

По словам бывшего украинского чиновника, такое развитие событий «меняет правила игры для России». В то же время Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, а удары ВС РФ уничтожают ключевые военные объекты и критически важную инфраструктуру в преддверии зимы, пишет FT.

«Западный чиновник, ознакомленный с данными о характеристиках Patriot, заявил, что первым признаком модернизации российских ракет стало заметное снижение показателей перехвата», — говорится в тексте.

