На Западе раскрыли, как ВС РФ «изменили правила игры», снизив эффективность ПВО Patriot

FT: Россия модернизировала свой арсенал, и эффективнее преодолевает ПВО Patriot
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Россия модифицировала основной арсенал ракет, чтобы эффективнее преодолевать ПВО Украины, включая системы Patriot, которые показывают себя все менее эффективно в ходе конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западные и украинские источники.

По данным издания, Россия совершенствует свои баллистические ракеты для более эффективного противостояния системам ПВО Patriot. По информации собеседников, ВС РФ могли модернизировать комплекс «Искандер-М», а также баллистические ракеты «Кинжал».

Они следуют по типичной траектории, а затем отклоняются и переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «сбивают с толку и уклоняются» от Patriot, говорится в тексте.

По словам бывшего украинского чиновника, такое развитие событий «меняет правила игры для России». В то же время Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, а удары ВС РФ уничтожают ключевые военные объекты и критически важную инфраструктуру в преддверии зимы, пишет FT.

«Западный чиновник, ознакомленный с данными о характеристиках Patriot, заявил, что первым признаком модернизации российских ракет стало заметное снижение показателей перехвата», — говорится в тексте.

До этого «Газета.Ru» разбиралась, сколько ЗРК Patriot осталось у Украины.

Ранее в Британии усомнились, что ракеты Tomahawk помогут Украине.

