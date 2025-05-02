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Военкор рассказал, как боец ВС РФ в одиночку сжег технику ВСУ

Военкор Коц: российский боец в одиночку сжег технику ВСУ, находясь в окружении
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Александр Вильф/РИА Новости

Офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов проявил героизм во время отражения вторжения ВСУ в Курскую область. Получив ранение в самом начале столкновений и оказавшись в окружении, он в течение трех недель вел непрерывный бой, нанося значительный урон противнику, рассказал военный корреспондент Александр Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Коца, Давыдов, используя трофейное оружие и технику, уничтожил около десятка единиц вражеской техники, включая немецкий танк Leopard.

«Он прослушивал трофейную рацию, передавал ценные сведения в штаб. Я ему говорю: «Слушай, что ты внутри себя в этот момент чувствовал?». Он говорит: знаешь, у меня отец – офицер спецназа. Он меня воспитывал, и когда я еще в детстве занимался спортом, дзюдо, он мне вбил в голову такую установку – если поражение тебе кажется неминуемым, сделай так, чтобы тебя запомнили», — отметил военкор.

Коц добавил, что Давыдов покинул позицию лишь после повторного ранения, когда уже не мог физически удерживать оружие.

В марте командир расчета реактивной системы залпового огня «Град» костромской «крылатой пехоты» получил звание Героя России за то, что в одиночку разбил колонну Вооруженных сил Украины.

Ранее военный рассказал о сходстве бойцов из КНДР с бывшими вагнеровцами.

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