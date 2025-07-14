ТАСС: танкист в ДНР спас 10 бойцов и вывел их из окружения под Константинополем

Командир танкового взвода с позывным «Унга» из группировки «Восток» спас десять бойцов во время боя за Константинополь в Донецкой народной республике. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ТАСС.

По словам военного, его группа оказалась в окружении после того, как зашла вглубь позиций противника. Украинские дроны нанесли удар по их технике, и экипажу пришлось покинуть танк.

«Унга» заметил рядом опорный пункт противника. Его наводчик провалился в яму и оказался рядом с вражескими силами. Чтобы спасти сослуживца, командир решил штурмовать позиции — в результате опорник был зачищен.

Позже бойцы вывели еще девятерых раненых и прошли вместе около 15 км до эвакуации. Командир отметил, что задача была полностью выполнена.

На прошлой неделе группа российских военнослужащих смогла выбраться из «клещей» ВСУ в Кременских лесах в зоне спецоперации. По словам российского военнослужащего, прорыв «клещей» ВСУ помог одолеть противника и выйти с победой. Подвиг был совершен еще в период освобождения от украинских боевиков территории Луганской народной республики.

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