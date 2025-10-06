Названа возможная цель атаки украинских дронов на Брянскую область

«Фронтовая птичка»: ВСУ при атаке на Брянскую область могли целиться в ТЭЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Брянскую область могли целиться в объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По словам авторов материала, ударам могла подвергнуться теплоэлектроцентраль в Клинцах.

«В некоторых районах отключено отопление, а в соседнем Стародубе после прилетов пропал свет», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что российские войска незамедлительно ответят, если информация об атаке ВСУ на ТЭЦ подтвердится.

6 октября министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 251 украинский беспилотник над территорией страны. В частности, в Брянской области сбили восемь дронов.

Как писал Telegram-канал «Подслушано Клинцы», в городе произошли несколько взрывов. После этого начался сильный пожар.

5 октября село Подывотье в Брянской области подверглось удару украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что из-за действий ВСУ ранение получил сотрудник местного предприятия. Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на автовокзал пострадал мужчина.