В России назвали возможную причину применения «самого страшного оружия»

Если у Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажутся в распоряжении крылатые ракеты Tomahawk, то Россия будет использовать самое мощное оружие, вплоть до самого страшного. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Tomahawk хотя с небольшой скоростью летят, но у них очень серьезная точность попадания. Серьезная штука. Она не повлияет на ход боевых действий, но осложнит», — заявил собеседник издания.

Колесник пояснил, что поставка этих ракет также может осложнить отношения России со многими странами НАТО, включая США. Но тем не менее у Вооруженных сил РФ найдется чем уничтожить ракеты Tomahawk.

7 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет получить гарантии относительно целей их применения.

На следующий день газета Mundo написала, что президент США пока рассматривает поставки ракет в очень ограниченном количестве и лишь в рамках давления на Россию. По данным издания, если хозяин Белого дома не сможет «принудить Москву к переговорам», то поставки Tomahawk могут увеличиться.

Ранее в МИД РФ рассказали, к чему приведут поставки Tomahawk на Украину.