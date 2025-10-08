В России заявили, что будут расценивать удары Tomahawk как «американскую операцию»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что любое применение ракет Tomahawk станет американской операцией против России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«У Киева нет ничего для применения Томагавков: ни приспособленных для этого кораблей ВМС, способных обеспечить вертикальный запуск ракет; ни стратегических бомбардировщиков; ни операторов, ни систем управления ракетами, ни способности устанавливать цели, ни подготовленного персонала», — написал Пушков.

По его словам, американскому лидеру Дональду Трампу стоит понимать, «нет лучшего способа еще глубже вовлечь США в войну», чего он, согласно заявлениям, ранее пытался избегать.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

