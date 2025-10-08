Контратака, предпринятая силами специальной роты 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, провалилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что специальные роты ВСУ формируются из бывших заключенных.

До этого глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска в Харьковской области.

7 октября президент России Владимир Путин заявил на совещании с руководством Генштаба и Минобороны, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.