В Ростовской области отразили попытку атаки беспилотников ВСУ

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что дроны уничтожили и перехватили над территориями Каменского и Сальского районов.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями двух районов и двух городов региона. По предварительной информации, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, отметил губернатор.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Атаки БПЛА на Россию
