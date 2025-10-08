В Ростовской области отразили попытку атаки беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что дроны уничтожили и перехватили над территориями Каменского и Сальского районов.

«На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы, пожар на площади 100 квадратных метров оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территориями двух районов и двух городов региона. По предварительной информации, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, отметил губернатор.

