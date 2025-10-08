На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Около 10 беспилотников попытались атаковать Воронежскую область

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили около 10 беспилотников над Воронежской областью
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона.

Гусев добавил, что, по предварительной информации, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, отметил губернатор.

Накануне компания «Росэнергоатом» сообщила, что беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и детонировал. Происшествие не повлияло на работу станции.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

