Около 10 беспилотников попытались атаковать Воронежскую область

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили около 10 беспилотников над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона.

Гусев добавил, что, по предварительной информации, в результате попытки атаки пострадавших и разрушений нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА, отметил губернатор.

Накануне компания «Росэнергоатом» сообщила, что беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать градирню Нововоронежской АЭС. Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего шестого энергоблока АЭС и детонировал. Происшествие не повлияло на работу станции.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.