На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов рассказал о наступлении группировки «Центр», несмотря на сопротивление ВСУ

Герасимов: группировка «Центр» развивает наступление
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Соединения и воинские части группировки «Центр» развивают наступление, преодолевая сопротивление противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наиболее активные боевые действия идут в зоне ответственности группировки «Центр» — Красноармейском и Днепропетровском направлениях.

«Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов», — добавил Герасимов.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области.

Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска готовятся к бегству из населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области. По его словам, основная причина состоит в мощных российских авиаударах и больших потерях в личном составе.

Ранее российские войска окружили важный логистический узел ВСУ в Днепропетровской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами