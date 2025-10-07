Герасимов рассказал о наступлении группировки «Центр», несмотря на сопротивление ВСУ

Соединения и воинские части группировки «Центр» развивают наступление, преодолевая сопротивление противника, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наиболее активные боевые действия идут в зоне ответственности группировки «Центр» — Красноармейском и Днепропетровском направлениях.

«Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов», — добавил Герасимов.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области.

Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска готовятся к бегству из населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области. По его словам, основная причина состоит в мощных российских авиаударах и больших потерях в личном составе.

Ранее российские войска окружили важный логистический узел ВСУ в Днепропетровской области.