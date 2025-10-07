На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов сообщил о продвижении российских войск в ДНР

Герасимов: группировка войск «Юг» продвигается в Северске и Константиновке
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Юг» продвигаются в городах Северск и Константиновка, расположенных в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Войска «Южной» группировки несмотря на упорное сопротивление противника с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка», — сказал он в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину.

Также Герасимов заявил, что ВС РФ завершили уничтожение заблокированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска плотно наступают на ВСУ почти на всех северных окраинах Северска. Он уточнил, что российские войска продвигаются хоть и небольшими темпами, но зато «на регулярной основе».

Марочко также рассказал, что российские войска прощупывают ВСУ в Северске. Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль весь юг ДНР.

СВО: последние новости
