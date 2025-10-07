Герасимов рассказал о приоритетных целях для ударов в рамках СВО

Вооруженные силы (ВС) России в приоритетном порядке наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия и БПЛА. Об этом рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным начальник Генштаба Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — уточнил он.

Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и Генштаба заявил о необходимости достижения всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада. Несмотря на попытки сопротивления, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Путин.

Ранее ВС РФ ударили по ресторану, где проходило совещание украинских военных и инструкторов НАТО.