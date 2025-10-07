Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Герасимов заявил о продвижении ВС РФ в Запорожской и Днепропетровской областях

Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом рассказал в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Группировка войск «Восток» продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях», — сообщил он.

Также Герасимов добавил, что войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье, идут бои за Приморское и Степногорск.

Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и Генштаба заявил о необходимости достижения всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, глава государства отметил, что Украина наносит удары по мирным объектам на территории России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи своим покровителям с Запада. Несмотря на попытки сопротивления, ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Путин.

Ранее в Британии заявили об отчаянии Зеленского из-за ударов по Украине.